В Луцке нейтрализовали мощную ботоферму РФ
Служба безопасности Украины ликвидировала мощную ботоферму, которая продвигала в стране идеи "Малороссии" и "Новороссии"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В Луцке нейтрализована мощная ботоферма, которую финансировали представители РФ", - говорится в сообщении.
По заданию своих "кураторов" агитаторы призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Также агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".
Деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.
Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.
Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.
Напомним, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ.