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19 августа 2021, 13:46 759

В Луцке нейтрализовали мощную ботоферму РФ

19 августа 2021, 13:46 759
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины ликвидировала мощную ботоферму, которая продвигала в стране идеи "Малороссии" и "Новороссии"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Луцке нейтрализована мощная ботоферма, которую финансировали представители РФ", - говорится в сообщении.

По заданию своих "кураторов" агитаторы призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Также агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".

Деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.

Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.

Напомним, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ.

интернет РФ ботоферма фейк СБУ Луцк

 
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