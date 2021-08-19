В Луцке нейтрализовали мощную ботоферму РФ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала мощную ботоферму, которая продвигала в стране идеи "Малороссии" и "Новороссии"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Луцке нейтрализована мощная ботоферма, которую финансировали представители РФ", - говорится в сообщении.

По заданию своих "кураторов" агитаторы призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Также агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".

Деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.

Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.

Напомним, СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ.