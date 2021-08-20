В Киеве начали делать COVID-прививки в специальных передвижных пунктах
В столице Украины начали делать прививки против коронавируса в специальных передвижных пунктах
Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", такие лаборатории появились в разных районах города. Эксперимент начали 19 августа, и он продлится до 22-го числа.
Передвижные пункты расположены в салонах маршруток "Богдан". Всем желающим предлагают на выбор два препарата - CoronoVac или AstraZeneca.
Чтобы получить прививку, нужно предъявить паспорт, идентификационный код, мобильный телефон.
Предварительная запись на такую вакцинацию не нужна.
Напомним, ранее мэр Кропивницкого предложил вакцинировать от COVID-19 людей в общественном транспорте.
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