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16 августа 2021, 14:22 170

Мэр Запорожья на две недели перенес сессию горсовета

16 августа 2021, 14:22 170
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Фото из открытых источников
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Мэр Запорожья Владимир Буряк в очередной раз перенес пленарное заседание Запорожского горсовета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горсовета.

Отмечается, что заседание перенесено в связи с отсутствием кворума во время последнего планового заседания.

"Руководствуясь ст. 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Регламентом Запорожского городского совета, в связи с отсутствием необходимого количества депутатов для определения сессии полномочной, а следовательно невозможностью открытия пленарного заседания 13 августа 2021 года, перенести пленарное заседание седьмой сессии городского совета на 27 августа 2021 года в 11.00. Место проведения - зал заседаний городского совета", - отмечается в документе

Напомним, Запорожский горсовет не собирается на пленарные заседания с июня. Пять фракции саботируют проведение сессии после того, как городской голова освободил секретаря городского совета от "слуг" Анатолия Куртева. Во вторник, 10 августа, состоялась внеочередная сессия горсовета, которую депутаты не проигнорировали. На заседании выделили 5 миллионов на капремонт крыши сгоревшей многоэтажки и 8,4 миллиона на приобретение препаратов для инсулинозависимых. На пленарное заседание седьмой сессии горсовета 13 августа собрались лишь 16 депутатов из 64 избранных.

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