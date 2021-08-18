Руководителя спиртзавода подозревают в уклонении от уплаты налогов на 182 миллиона

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Исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Октябрьский спиртовой завод" сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 182 миллиона гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Октябрьский спиртовой завод" в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что подозреваемый в течение августа 2020 года уклонялся от уплаты акцизного налога при изготовлении разбавителя и дезинфицирующих средств.

"Установлено, что спиртосодержащие вещества продавались предприятиям-производителям фальсифицированного бензина. Однако в отчетных документах указывались такие характеристики товара, которые позволяли не платить за него акцизный налог. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет почти 182 млн грн", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Правоохранители провели 11 обысков на территории завода, у субъектов хозяйствования и по домашним адресам фигурантов с целью выявления и фиксации доказательств совершения уголовного правонарушения.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований сообщило о подозрении бывшему инспектору налоговой Киевской области в содействии уклонению от уплаты налогов.