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20 августа 2021, 12:39 282

СБУ разоблачила группу лиц, которые предлагали взятку за "крышевание" контрабанды из ОРДЛО

20 августа 2021, 12:39 282
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Фото: СБУ
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Работники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые занимались контрабандой из ОРДЛО и предлагали сотруднику службы "крышевать" их действия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным правоохранителей, сотруднику службы предлагали "вознаграждение" в размере $5 тыс. за содействие в безопасном перемещении товаров из ОРДЛО в подконтрольной правительству территории Донецкой области.

Речь шла о 400 ящиков продукции, которую изготовили на временно оккупированной территории. Стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.

Напомним, что 29 июля в Украине блокировали масштабную контрабанду лекарств.

ОРДЛО Донбасс СБУ контрабанда товары

 
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