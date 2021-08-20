Следователя полиции Киева поймали при получении взятки
В Киеве задержали сотрудницу полиции, которая за 60 тысяч гривен пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, сотрудница полиции пообещала гражданину за 60 000 гривен принять меры по неприменению до последней меры пресечения в виде содержания под стражей, помочь в возвращении ранее изъятого имущества и вообще избежать уголовной ответственности.
Во время передачи 60 тыс. гривен полицейскую задержали. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, что в Черкасской области задержали по подозрению во взяточничестве одного из руководителей государственного предприятия.
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