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20 августа 2021, 14:22 1555

Следователя полиции Киева поймали при получении взятки

20 августа 2021, 14:22 1555
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Фото: Facebook
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В Киеве задержали сотрудницу полиции, которая за 60 тысяч гривен пообещала мужчине принять меры по избежанию им уголовной ответственности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, сотрудница полиции пообещала гражданину за 60 000 гривен принять меры по неприменению до последней меры пресечения в виде содержания под стражей, помочь в возвращении ранее изъятого имущества и вообще избежать уголовной ответственности.

Во время передачи 60 тыс. гривен полицейскую задержали. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в Черкасской области задержали по подозрению во взяточничестве одного из руководителей государственного предприятия.

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