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19 августа 2021, 09:26 302

В Одесской области задержали чиновника, который требовал "откаты" за премии военным

19 августа 2021, 09:26 302
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Фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили и задержали в Одесской области чиновника, который требовал от участников операции Объединенных сил 50% "отката" за премии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В подчинении "дельца" находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила дополнительный "доход" в минимум 70 тыс. грн ежемесячно”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный требовал половину от суммы премии за получение максимальной надбавки. К участию в схеме мужчина привлек четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного довольствия.

Одного из офицеров-посредников правоохранители задержали во время получения денег от военнослужащего.

Напомним, ранее в Одессе поймали чиновника Минюста на систематическом получении взяток.

взятка Одесса СБУ ООС военные

 
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