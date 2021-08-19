В Одесской области задержали чиновника, который требовал "откаты" за премии военным

Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили и задержали в Одесской области чиновника, который требовал от участников операции Объединенных сил 50% "отката" за премии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В подчинении "дельца" находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила дополнительный "доход" в минимум 70 тыс. грн ежемесячно”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный требовал половину от суммы премии за получение максимальной надбавки. К участию в схеме мужчина привлек четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного довольствия.

Одного из офицеров-посредников правоохранители задержали во время получения денег от военнослужащего.

Напомним, ранее в Одессе поймали чиновника Минюста на систематическом получении взяток.