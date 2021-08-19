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19 августа 2021, 16:53 63

В центре столицы в общежитии застрелился полицейский, - СМИ

19 августа 2021, 16:53 63
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Рixabay
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В Киеве в одном из общежитий, расположенных в Печерском районе, найден застреленным сотрудник Департамента превенции Национальной полиции – подполковник Сергей Горошко

Тело сотрудника полиции нашли в общежитии Национального транспортного университета (находится на ул. Михаила Бойчука), сообщает RegioNews со ссылкой на Obozrevatel.

По предварительным сведениям, офицер полиции покончил с собой – выстрелил в голову из карабина.

"Подполковник полиции… жил на первом этаже этого общежития… Перед смертью полицейский позвонил матери", – поделился источник.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция разыскивает четырех мужчин, подозреваемых в убийстве иностранца.

Украина криминал Киев полиция криминальное дело

 
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