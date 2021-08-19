В центре столицы в общежитии застрелился полицейский, - СМИ
В Киеве в одном из общежитий, расположенных в Печерском районе, найден застреленным сотрудник Департамента превенции Национальной полиции – подполковник Сергей Горошко
Тело сотрудника полиции нашли в общежитии Национального транспортного университета (находится на ул. Михаила Бойчука), сообщает RegioNews со ссылкой на Obozrevatel.
По предварительным сведениям, офицер полиции покончил с собой – выстрелил в голову из карабина.
"Подполковник полиции… жил на первом этаже этого общежития… Перед смертью полицейский позвонил матери", – поделился источник.
Ранее сообщалось, что в Киеве полиция разыскивает четырех мужчин, подозреваемых в убийстве иностранца.
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