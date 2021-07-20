Шесть общенациональных телеканалов продолжают демонстрировать фильмы и сериалы на русском языке – мониторинг

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По результатам мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка было выявлено нарушение закона о государственном языке телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты

Об этом сообщает пресс-служба языкового обмудсмена, передает RegioNews.

16 июля 2021 года вступили в силу нормы абзацев первого – третьего части шестой статьи 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которыми определено, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. С целью выяснения реального состояния выполнения закона телерадиоорганизациями Секретариат уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля 2021 года выполнил мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке телеканалами "Интер", "Украина", ICTV, "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты.

В частности, на телеканале "Интер" зафиксировано шесть нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок. Особый случай"; м/ф "Лиса и заяц"; х/ф "Гостья из будущего"; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия"); на телеканале "Украина" - пять нарушений (х/ф "Ложное письмо"; т/с "Немая"; х/ф "Незабытая"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды"); на телеканале "Мега" - два нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории"); на телеканале ICTV - два нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих"), на телеканалах "К1" и "НТН" - по одному нарушению.

В секретариате отметили, что на других телеканалах нарушений закона о языке демонстрации фильмов не выявлено.

Учитывая указанное, я направил письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к указанным телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции, - сказал языковой обмудсмен Тарас Креминь.

Кроме того, Креминь обратился к телеканалам о необходимости неукоснительного выполнения норм закона и с требованием обеспечить демонстрацию в своих эфирах фильмов на государственном языке.

Как сообщалось, в Украине начали действовать новые языковые правила. В Украине с 16 июля распространять и демонстрировать фильмы можно только на государственном языке.