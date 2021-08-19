Из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины

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За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, вблизи Широкино оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а вблизи Опытного из минометов 120-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, боевики обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за предыдущие сутки нет.

По состоянию на 7 часов утра, 19 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, в направлении Новоалександровки оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Крымского, противник обстрелял позиции ООС из минометов 120-го калибра, а неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - сообщают в штабе.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Ранее сообщалось, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировано.