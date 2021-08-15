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15 августа 2021, 16:45 4

Оккупанты продолжают блокировать большинство КПВВ на Донбассе - штаб ООС

15 августа 2021, 16:45 4
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Штаб ООС
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Российско-террористические войска продолжают блокирование большинства гуманитарных коридоров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-центр штаб Операции объединенных сил.

Отммечается, что контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан, дважды в неделю – в понедельник и пятницу

Кроме того, в соответствии с сообщением пограничники в течение прошлой недели обнаружили четверо граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам.

"В течение недели через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" проехали 24 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В частности, международные организации доставили жителям временно оккупированной территории Украины более 184 тонн товаров медицинского назначения, гигиенических наборов и строительных материалов", – добавляют в штабе.

Напомним, что за минувшие сотки в зоне проведени Операции объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня

Донбасс ООС ООН оккупанты товары

 
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