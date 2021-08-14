В Киеве готовятся ко Дню Независимости: на Днепре состоялась репетиция водного "парада"

Фото: armyinform.com.ua

Катера ВМС Украины, Государственной пограничной службы, Нацполиции и ГСЧС провели на Днепре в Киеве совместные тренировки к юбилею Независимости

Как передает RegioNews, об этом сообщает Армияинформ.

Впервые за годы независимости на реке Днепр вблизи Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 человек личного состава и около 20 катеров", - говорится в сообщении.

Также была отработана высадка групп спецназа и десанта на необорудованное побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80. После этого состоялась показательная демонстрация оказания помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы.

Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.

Ранее сообщалось, что ко Дню Независимости на Винничине вырастили яблоки с трезубцем.