В центре Киева перекроют движение транспорта: состоится репетиция парада ко Дню Независимости

Фото: из открытых источников

В среду, 18 августа, в Киеве пройдут масштабные репетиции парада войск ко Дню Независимости - в связи с этим, начиная с 15:30 будет частично ограничено движение транспортных средств в центре столицы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая репетиция состоится в центре столицы на улице Крещатик и Майдане Независимости, после этого последует артиллерийский салют на Трухановом острове.

Во время движения возведенной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости запланировано временное ограничение движения.

Напомним, Министерство внутренних дел готовит беспрецедентные меры безопасности на празднование 30-й годовщины Дня Независимости Украины.