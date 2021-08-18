09:01  18 августа
В Украине возросло число новых COVID-больных: ситуация в регионах
11:51  18 августа
Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта"
08:09  18 августа
За сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений: оккупанты били из минометов, есть раненый
UA | RU
UA | RU
18 августа 2021, 09:44 560

В центре Киева перекроют движение транспорта: состоится репетиция парада ко Дню Независимости

18 августа 2021, 09:44 560
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 18 августа, в Киеве пройдут масштабные репетиции парада войск ко Дню Независимости - в связи с этим, начиная с 15:30 будет частично ограничено движение транспортных средств в центре столицы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая репетиция состоится в центре столицы на улице Крещатик и Майдане Независимости, после этого последует артиллерийский салют на Трухановом острове.

Во время движения возведенной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости запланировано временное ограничение движения.

Напомним, Министерство внутренних дел готовит беспрецедентные меры безопасности на празднование 30-й годовщины Дня Независимости Украины.

дороги транспорт Пробки авто праздник парад

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Зига" от Марцинкива: как франковский мэр повеселил общественность своей очередной эксцентричной идеей
Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua