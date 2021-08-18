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18 августа 2021, 19:48 5

Вчерашний обстрел и ранение мирной жительницы Луганской области квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны

18 августа 2021, 19:48 5
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Фото из открытых источников
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По факту обстрела Золотого в Луганской области открыли уголовное дело. Обстрел и ранение мирной жительницы квалифицировали как нарушение законов войны и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

По данным следствия, 17 августа около 20:00 боевики осуществили минометный обстрел жилых улиц Золотого-4. В результате пострадала 48-летняя местная жительница, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, множественными ранениями левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.

На месте происшествия следственная группа задокументировала факты обстрела, обнаружены и изъяты части боеприпаса, выпущенного из миномета калибра 82 мм. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщалось, вчера на Донбассе из-за обстрелов боевиков пострадала мирная жительница.

прокуратура боевики обстрелы ранение Луганская область

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