ЦИК планирует оценить возможность проведения местных выборов на Луганщине и Донетчине

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Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА с целью получения оценки возможности проведения местных выборов в этих регионах 31 октября 2021 года

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ЦИК.

В комиссии отмечают, что речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащей подготовке и проведении выборов.

В такой ситуации решение о возможности/невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих заключений и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов”, - говорится в сообщении.

В случае, если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года - Комиссия должна принять соответствующее решение не позднее 21 августа 2021 года.

Отмечается, что выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА должны поступить не позднее 18 часов 19 августа.

Напомним, 30 июля ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистраций - областных военно-гражданских администраций о предоставлении заключений о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

После их анализа ЦИК определил территории Донетчины и Луганщины, на которых невозможно провести выборы депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских глав.