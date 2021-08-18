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18 серпня 2021, 19:48 5

Учорашній обстріл і поранення мирної мешканки на Луганщині кваліфіковані як порушення законів і звичаїв війни

18 серпня 2021, 19:48 5
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Фото з відкритих джерел
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За фактом обстрілу Золотого в Луганській області відкрили кримінальну справу. Обстріл і поранення мирної мешканки кваліфікували як порушення законів війни і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Луганської області.

За даними слідства, 17 серпня близько 20:00 бойовики здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4. В результаті постраждала 48-річна місцева жителька, її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, множинними пораненнями лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи.

На місці події слідча група задокументувала факти обстрілу, виявлено та вилучено частини боєприпасу, випущеного з міномета калібру 82 мм. Встановлюються всі обставини скоєного злочину.

Як повідомлялося, учора на Донбасі через обстріли бойовиків постраждала мирна жителька.

прокуратура бойовики обстріли поранення Луганська область

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