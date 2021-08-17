На Донбассе боевики снова ранили нашего военного

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В течение текущих суток, 17 августа в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

Вблизи Причепиловки противник дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.

Возле поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

О всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе из-за обстрелов погиб украинский военный