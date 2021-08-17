На Донбассе боевики снова ранили нашего военного
В течение текущих суток, 17 августа в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
Вблизи Причепиловки противник дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.
Возле поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
О всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе из-за обстрелов погиб украинский военный