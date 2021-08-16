На Херсонщине задержали агента российской военной разведки

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На Херсонщине правоохранители пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Вооруженных сил РФ. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники выяснили, что мужчина согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.

По заданию российских кураторов он:

собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;

идентифицировал представителей специальных служб Украины;

передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Полученные на выполнение заданий российской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи.

Гражданину Украины сообщено о подозрении по статье "государственная измена" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители разоблачили агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.