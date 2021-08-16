На Херсонщине задержали агента российской военной разведки
На Херсонщине правоохранители пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Вооруженных сил РФ. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники выяснили, что мужчина согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.
По заданию российских кураторов он:
- собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;
- идентифицировал представителей специальных служб Украины;
- передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.
Полученные на выполнение заданий российской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи.
Гражданину Украины сообщено о подозрении по статье "государственная измена" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, правоохранители разоблачили агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине.