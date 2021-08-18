На Донбассе из-за обстрелов боевиков пострадала мирная жительница

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Боевики на Донбассе накануне обстреляли Золотое-4 на Луганщине, в результате чего ранения получила мирная жительница

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Луганскую ОГА.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, вчера боевики пять раз обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения из минометов и противотанковых гранатометов.

"17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", - отметил он.

В результате обстрела женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Напомним, что огнестрельное ранение также получил военнослужащий в результате обстрела позиций ВСУ в Причепиловке.