Суд отправил под стражу черкасского чиновника, который попался в кафе на взятке

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В Черкассах суд взял под стражу заместителя директора ГП " Черкасский облавтодор”

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на определение Приднепровского суда.

Согласно постановлению подозреваемый исполнял обязанности руководителя, получил аванс взятки в местном ресторане "Тарас Бульба” и был задержан.

Чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 40 тысяч долларов за передачу в постоянное пользование комплекса зданий битумной базы и земельного участка под ней.

Отмечается, что аванс за содействие в передаче комплекса мужчина попросил в размере 10 тыс. долл., при получении которых и был задержан.

Согласно решению суда, должностному лицу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 340 тыс. грн.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 УКУ (Получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Напомним, что чиновник попался на взятке 10 августа