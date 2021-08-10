Руководитель Госпродпотребслужбы Запорожья попался на взятке в несколько тысяч долларов
Государственное бюро расследований задержало в Запорожье начальника Госпродпотребслужбы области за вымогательство денег у подчиненного
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ДБР
"Работники теруправления ГБР Мелитополя задержали на "горячем" начальника Главного управления Держпродспоживслужби в Запорожской области, который требовал у подчиненного деньги, считая, что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники", - отмечается в сообщении
Чиновник мотивировал свое требование тем, что закон запрещает гражданам использовать сельскохозяйственную технику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры и домохозяины области должны платить дань.
Чиновника задержали во время получения очередной взятки в 8 тысяч 250 долларов. Отмечается, что он пытался выбросить деньги.
Ранее работники ГБР задокументировали получение должностным лицом еще 3 тысяч долларов.
Напомним, что недавно в Черкасской области задержали по подозрению во взяточничестве одного из руководителей государственного предприятия