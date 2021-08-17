В Одессе поймали чиновника Минюста на систематическом получении взяток

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СБУ разоблачила чиновника одного из отделов Государственной исполнительной службы Одессы Южного межрегионального управления Министерства юстиции на систематическом получении взяток

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении управления СБУ в Одесской области.



По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег от участников исполнительных производств.

За различные суммы неправомерной выгоды чиновник "гарантировал" избежание от административной ответственности. Кроме того, он обещал снятие ареста с транспортных средств и недвижимости должников", - говорится в сообщении.

Стоимость "услуг" злоумышленника составляла от 300 до 1 тысячи долларов, и зависела от стоимости имущества.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения взятки за снятие ареста с автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Луганской области правоохранители сообщили о подозрении 27-летней жительнице Мариуполя, которая хотела подкупить сотрудника СБУ.