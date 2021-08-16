08:44  16 августа
COVID в Украине: за сутки выявили еще 400 новых случаев заражения
08:29  16 августа
В полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога
08:11  16 августа
За сутки три нарушения: оккупанты вели огонь из пулеметов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
16 августа 2021, 12:06 2454

В Киеве полицейский четыре года не ходил на работу, но получал зарплату и премии

16 августа 2021, 12:06 2454
Читайте також українською мовою
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Работник одного из управлений ГУНП в городе Киеве 4 года не ходил на работу, но получал зарплату при содействии своего руководителя

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия сотрудник одного из управлений ГУНП в городе Киеве с целью присвоения денежных средств, вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником.

Начиная с октября 2016 года по декабрь 2019 года, указанный сотрудник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не выполнял", - говорится в сообщении.

В результате неправомерных действий государству нанесены убытки, которые составляют около 400 000 грн. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на одной из улиц Чернигова, на месте происшествия погиб майор полиции.

зарплаты прокуратура деньги полиция работа

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua