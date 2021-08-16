В Киеве полицейский четыре года не ходил на работу, но получал зарплату и премии

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Работник одного из управлений ГУНП в городе Киеве 4 года не ходил на работу, но получал зарплату при содействии своего руководителя

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия сотрудник одного из управлений ГУНП в городе Киеве с целью присвоения денежных средств, вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником.

Начиная с октября 2016 года по декабрь 2019 года, указанный сотрудник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не выполнял", - говорится в сообщении.

В результате неправомерных действий государству нанесены убытки, которые составляют около 400 000 грн. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на одной из улиц Чернигова, на месте происшествия погиб майор полиции.