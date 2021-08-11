На Донбассе из-за обстрела боевиков погиб местный житель
Оккупанты обстреляли село в Донецкой области, в результате чего погиб местный житель
Об этом в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, пишет RegioNews.
В результате вражеского обстрела со стороны российских гибридных сил в Новоселовке Второй погиб пожилой мужчина.
"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал Кириленко.
На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса российский боевик обстрелял других наемников и застрелился.
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