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11 августа 2021, 10:57 6

На Донбассе из-за обстрела боевиков погиб местный житель

11 августа 2021, 10:57 6
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Оккупанты обстреляли село в Донецкой области, в результате чего погиб местный житель

Об этом в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, пишет RegioNews.

В результате вражеского обстрела со стороны российских гибридных сил в Новоселовке Второй погиб пожилой мужчина.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал Кириленко.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса российский боевик обстрелял других наемников и застрелился.

Донбасс Украина война обстрел обстрелы

 
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