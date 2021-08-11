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11 серпня 2021, 10:57 6

На Донбасі через обстріл бойовиків загинув місцевий житель

11 серпня 2021, 10:57 6
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Окупанти обстріляли село в Донецькій області, внаслідок чого загинув місцевий житель

Про це у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, пише RegioNews.

Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій загинув літній чоловік.

"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - написав Кириленко.

На місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій території Донбасу російський бойовик обстріляв інших найманців і застрелився.

Донбас Україна війна обстріл обстріли

 
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