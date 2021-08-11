На Донбасі через обстріл бойовиків загинув місцевий житель
Окупанти обстріляли село в Донецькій області, внаслідок чого загинув місцевий житель
Про це у Facebook повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, пише RegioNews.
Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій загинув літній чоловік.
"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - написав Кириленко.
На місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій території Донбасу російський бойовик обстріляв інших найманців і застрелився.
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