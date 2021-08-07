Оккупанты на Донбассе пять раз стреляли по ВСУ, обошлось без потерь
В пятницу, 6 августа, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных пять раз
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, пишет RegioNews.
Враг обстреливал наши позиции вблизи Водяного возле Донецка, в районе Новотошковского и Катериновки.
"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, что 5 августа оккупанты на Донбассе ранили местного жителя.
В Николаеве во двор дома бросили гранатуВсе новости »
06 августа 2021, 16:37Женщина из Донбасса приобрела двухтонный памятник Ленину за более 300 тыс. грн
06 августа 2021, 11:59
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?