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Оккупанты на Донбассе пять раз стреляли по ВСУ, обошлось без потерь
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07 августа 2021, 10:06 35

Оккупанты на Донбассе пять раз стреляли по ВСУ, обошлось без потерь

07 августа 2021, 10:06 35
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Фото из открытых источников
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В пятницу, 6 августа, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных пять раз

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, пишет RegioNews.

Враг обстреливал наши позиции вблизи Водяного возле Донецка, в районе Новотошковского и Катериновки.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, что 5 августа оккупанты на Донбассе ранили местного жителя.

Украина Донбасс оккупанты война боевики

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