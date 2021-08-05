На Донбассе боевики семь раз нарушили режим тишины и ранили местного жителя

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С начала суток зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook ООС

Российско-оккупационные войска открыли огонь возле Авдеевки, Галицыновки, Красногоровки, в направлении населенного пункта Южное и вблизи Водяного, что на Приазовье.

Боевики также совершили обстрел населенного пункта Красногоровка.

В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель 1965 г. р., повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска.