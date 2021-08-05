На Донбассе боевики семь раз нарушили режим тишины и ранили местного жителя
С начала суток зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook ООС
Российско-оккупационные войска открыли огонь возле Авдеевки, Галицыновки, Красногоровки, в направлении населенного пункта Южное и вблизи Водяного, что на Приазовье.
Боевики также совершили обстрел населенного пункта Красногоровка.
В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель 1965 г. р., повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска.