Женщина из Донбасса приобрела двухтонный памятник Ленину за более 300 тыс. грн
Памятник Ленину, который стоял ранее в Звенигородке Черкасской области, продали на аукционе за более 311 тыс. грн
Как сообщается на сайте "Прозорро", его приобрела женщина из Донецкой области, пишет RegioNews.
Аукцион состоялся 3 августа со стартовой ценой в 123 тыс. грн.
Побороться за бронзовый памятник весом более 2 тонн изъявили желание 12 участников из разных регионов Украины. Больше всего предложила женщина из Донецкой области - она приобрела коммунистического вождя за 311 500 грн.
"Деньги, которые получим от продажи Ленина, направим в бюджет. Купим или сделаем за них что-то полезное", - рассказал городской глава Звенигородки Александр Саенко.
Напомним, ранее в двух областях нашли памятники Ленину, которые до сих пор не снесли.
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