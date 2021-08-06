Женщина из Донбасса приобрела двухтонный памятник Ленину за более 300 тыс. грн

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Памятник Ленину, который стоял ранее в Звенигородке Черкасской области, продали на аукционе за более 311 тыс. грн

Как сообщается на сайте "Прозорро", его приобрела женщина из Донецкой области, пишет RegioNews.

Аукцион состоялся 3 августа со стартовой ценой в 123 тыс. грн.

Побороться за бронзовый памятник весом более 2 тонн изъявили желание 12 участников из разных регионов Украины. Больше всего предложила женщина из Донецкой области - она приобрела коммунистического вождя за 311 500 грн.

"Деньги, которые получим от продажи Ленина, направим в бюджет. Купим или сделаем за них что-то полезное", - рассказал городской глава Звенигородки Александр Саенко.

Напомним, ранее в двух областях нашли памятники Ленину, которые до сих пор не снесли.