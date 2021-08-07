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Бойовики на Донбасі поранили і вбили військових, які допомагали місцевим жителям
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07 серпня 2021, 10:06 40

Окупанти на Донбасі п’ять разів гатили по ЗСУ, обійшлося без втрат

07 серпня 2021, 10:06 40
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Фото з відкритих джерел
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У п‘ятницю, 6 серпня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових п’ять разів

Про це йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС, пише RegioNews.

Ворог обстрілював наші позиції поблизу Водяного біля Донецька, в районі Новотошківського й Катеринівки.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, що 5 серпня окупанти на Донбасі поранили місцевого жителя.

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