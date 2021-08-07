Окупанти на Донбасі п’ять разів гатили по ЗСУ, обійшлося без втрат
У п‘ятницю, 6 серпня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових п’ять разів
Про це йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС, пише RegioNews.
Ворог обстрілював наші позиції поблизу Водяного біля Донецька, в районі Новотошківського й Катеринівки.
"На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь", - йдеться у повідомленні.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, що 5 серпня окупанти на Донбасі поранили місцевого жителя.
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