В Николаеве во двор дома бросили гранату
В Николаеве 6 августа неизвестный во двор частного дома бросил гранату
Как сообщили в полиции Николаевской области, в результате взрыва поврежден автомобиль, оконное стекло дома и часть крыши, пишет RegioNews.
Об инциденте полиции заявила 50-летняя хозяйка дома.
Следственно-оперативная группа изъяла обломки взрывчатки и отправила на экспертизу. Предварительно, это была РГД-5.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и проводят расследование.
Напомним, на днях в Киеве мужчина угрожал взорвать Кабмин.
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