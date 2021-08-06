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06 августа 2021, 16:37 151

В Николаеве во двор дома бросили гранату

06 августа 2021, 16:37 151
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Фото: Нацполиция
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В Николаеве 6 августа неизвестный во двор частного дома бросил гранату

Как сообщили в полиции Николаевской области, в результате взрыва поврежден автомобиль, оконное стекло дома и часть крыши, пишет RegioNews.

Об инциденте полиции заявила 50-летняя хозяйка дома.

Следственно-оперативная группа изъяла обломки взрывчатки и отправила на экспертизу. Предварительно, это была РГД-5.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и проводят расследование.

Напомним, на днях в Киеве мужчина угрожал взорвать Кабмин.

Украина криминал Николаев Граната Николаевская область

 
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