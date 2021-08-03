На Львовщине штамм "Дельта" подозревают у девятерых человек

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Во Львовской области девять человек имеют подозрение на штамм коронавируса "Дельта". Люди, имеющие подозрения, прибывают либо из Индии, либо из России

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Львовский портал".

Так, глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко рассказала, что сейчас образцы отправили в Киев и ожидают результаты.

Три человека, образцы которых мы присылали, ожидают результаты. И у нас опять есть шесть подозрений на штамм "Дельта". Но и эти результаты мы тоже ждем с Центра общественного здоровья. Отмечу, люди, которые имеют подозрения, прибывающих или из Индии, или из России", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что шестеро людей на Львовщине имеют подозрение на штамм коронавируса "Дельта". Четверо из них вернулись из России, двое – из Великобритании. Тест подтвердил у них коронавирус.