90% учителей Киевщины вакцинировано от COVID-19

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На сегодняшний день 90% учителей в Киевской области вакцинировано от COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой интервью" Слово и дело " министра образования Сергея Шкарлета.

На вопрос сколько учителей планируют вакцинировать до 1 сентября министр ответил так: "У нас сегодня, например, в Киевской области 90% вакцинировано. Дошкольное образование, средние учреждения внешкольного – 31% уже вакцинировано в целом. Но есть заведения, где 90% вакцинированы, есть заведения, где 70%, есть заведения, где 7% вакцинированы. Страна не однородная"

Министр также напомнил, что при наличии 80% вакцинированного персонала учебные заведения смогут работать даже в красной зоне.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения надеются до конца лета сделать не менее 4,5 миллионов прививок. В Украине за сутки от коронавируса привили 125 тысяч человек.