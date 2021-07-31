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31 июля 2021, 16:38 17

В Николаеве обнаружили четыре случая штамма коронавируса "Дельта"

31 июля 2021, 16:38 17
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Фото: из открытых источников
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В Николаеве лабораторно подтвердили четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта"

Об этом в Facebook сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, передает RegioNews.

К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили четыре случая опасного штамма коронавируса "Дельта". Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один из России. У всех состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции", - сообщил он.

По словам председателя ОГА, нужно придерживаться карантинных ограничений, носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиком, не забывать о социальной дистанции ​​и вакцинироваться.

Напомним, в Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта".

коронавирус Николаев пандемия штамм штамм Дельта

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