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28 июля 2021, 19:18 15

Резников временно сменит Кравчука во главе делегации в Трехсторонней контактной группе

28 июля 2021, 19:18 15
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Фото из открытых источников
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Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заменит Леонида Кравчука на посту главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе на неопределенный период.

Как передает RegioNews об этом чиновник заявил в эфире одного из телеканалов

"Возглавляет делегацию Кравчук Леонид Макарович и по состоянию на сегодняшний день он находится на больничном. Завершится его больничный и он продолжит, я надеюсь, абсолютно так же руководить украинской делегацией. В случае, если вдруг не будет возможности принять участие в заседании – я как первый заместитель главы украинской делегации буду представлять Украину", - отметил чиновник

Напомним, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

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