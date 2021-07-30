Не дал остальное: в Днепре водителю автобуса вылили на лицо зеленку
В Днепре водителю автобуса неизвестные вылили на лицо зеленку
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм группу "hueviy_dnepr".
Причиной стало то, что водитель якобы кому-то не дал сдачу утром.
Для водителя вызвали скорую и полицию.
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