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30 июля 2021, 21:54 538

Не дал остальное: в Днепре водителю автобуса вылили на лицо зеленку

30 июля 2021, 21:54 538
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Фото из открытых источников
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В Днепре водителю автобуса неизвестные вылили на лицо зеленку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм группу "hueviy_dnepr".

Причиной стало то, что водитель якобы кому-то не дал сдачу утром.

Для водителя вызвали скорую и полицию.

Напомним, что в Запорожье бабушка побила в автобусе женщину без маски

полиция водители скорая помощь Запорожье

 
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