На Киевщине пассажирский автобус столкнулся с фурой

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В пятницу, 30 июля, на автодороге "Киев-Чернигов" произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фуры

Как передает RegioNews, об этом сообщили в прессслужбе патрульной полиции Киевщины.

Сегодня около 8:00 утра произошла авария в селе Семиполки с участием пассажирского микроавтобуса и фуры. Есть пострадавшие", - добавили правоохранители.

Патрульные не сообщают о количестве пострадавших и их состоянии.

Возможно осложнение движения в направлении города Киев. Объезд осуществляется крайней левой полосой дороги попутного направления.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе произошло ДТП с участием двух легковушек, микроавтобуса и грузовика. Вследствие происшествия погиб мужчина и пострадали двое малолетних детей.