На Донеччине накрыли группу заключенных, которые выманивали деньги за несуществующие товары и услуги

В Донецкой области полиция разоблачила трех человек, которые, находясь под стражей, выманивали у украинцев деньги за несуществующие товары и услуги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области

По данным полиции, с начала 2021 года трое заключенных одного из следственных изоляторов Донецкой области в возрасте 32-39 лет организовали бизнес с помощью мошеннических схем.

Злоумышленники выманивали у украинцев деньги за несуществующие товары, которые продавали через Интернет и услуги по междугородной доставке грузов. Чтобы удержать клиентов "на крючке", мошенники даже имитировали пребывание машины в дороге с помощью актерских способностей и звуковых записей.

"После получения заказа на доставку груза сообщники посылали для подтверждения фото удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, используя скан-копии чужих документов. После того, как автомобиль вроде выехал за грузом, заказчика под различными предлогами (небольшая поломка, нужна заправка топливом) заставляют перевести средства на банковские карты злоумышленников. В дальнейшем деньги выводились на мобильные счета или электронные кошельки. Оперативники установили, что во время преступлений злоумышленники прибегали к мистификациям, имитируя во время телефонного разговора звуки улицы и сигналы автомобилей", - отмечают в полиции.

В результате обысков полицейские изъяли у фигурантов мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Участникам преступной группы объявлено подозрение в совершении 8 эпизодов мошенничества (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Среди пострадавших-жители разных областей Украины. Полиция продолжает устанавливать жертв мошеннических действий.

В случае доказательства вины им грозит от трех до восьми лет.