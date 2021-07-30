09:31  30 июля
На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень
14:22  30 июля
На Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль
17:53  30 июля
В субботу в ООС: два нарушения "тишины" и пролет вражеского беспилотника через линию разграничения
UA | RU
UA | RU
30 июля 2021, 19:58 6

На Донеччине накрыли группу заключенных, которые выманивали деньги за несуществующие товары и услуги

30 июля 2021, 19:58 6
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области полиция разоблачила трех человек, которые, находясь под стражей, выманивали у украинцев деньги за несуществующие товары и услуги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области

По данным полиции, с начала 2021 года трое заключенных одного из следственных изоляторов Донецкой области в возрасте 32-39 лет организовали бизнес с помощью мошеннических схем.

Злоумышленники выманивали у украинцев деньги за несуществующие товары, которые продавали через Интернет и услуги по междугородной доставке грузов. Чтобы удержать клиентов "на крючке", мошенники даже имитировали пребывание машины в дороге с помощью актерских способностей и звуковых записей.

"После получения заказа на доставку груза сообщники посылали для подтверждения фото удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, используя скан-копии чужих документов. После того, как автомобиль вроде выехал за грузом, заказчика под различными предлогами (небольшая поломка, нужна заправка топливом) заставляют перевести средства на банковские карты злоумышленников. В дальнейшем деньги выводились на мобильные счета или электронные кошельки. Оперативники установили, что во время преступлений злоумышленники прибегали к мистификациям, имитируя во время телефонного разговора звуки улицы и сигналы автомобилей", - отмечают в полиции.

В результате обысков полицейские изъяли у фигурантов мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновые записи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Участникам преступной группы объявлено подозрение в совершении 8 эпизодов мошенничества (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Среди пострадавших-жители разных областей Украины. Полиция продолжает устанавливать жертв мошеннических действий.

В случае доказательства вины им грозит от трех до восьми лет.

полиция мошенники уголовное дело документ деньги

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua