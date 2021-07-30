На Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль

Фото: Нацполиция

В Черниговской области из-за детских шалостей с огнем сгорели два дома, автомобиль и деревянные электроопоры

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области.

Отмечается, что 29 июля в 16:33 к спасателям в Новгород-Северском районе поступило сообщение о пожаре в недостроенном двухэтажном жилом доме по улице Аграрная в пгт Короп.

Спасатели локализовали пожар в 17:07, а в 17:40 ликвидировали.

Огнем уничтожено здание и повреждена кровля хозяйственной постройки площадью 8 кв. м, автомобиль ВАЗ-2101 и 15 м забора, также уничтожены деревянные опоры АО "Укртелеком" и АО "Черниговоблэнерго".

В ГСЧС добавили, что причиной пожара стали детские шалости с огнем.

Напомним, на днях в Ровно произошел пожар на электроподстанции, вследствие чего часть города осталась без света.