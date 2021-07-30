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30 июля 2021, 10:14 257

В Запорожье горел дом: эвакуировали более трех десятков людей

30 июля 2021, 10:14 257
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Фото: ГСЧС
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В ночь на 30 июля к спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме в Шевченковском районе Запорожья. Спасатели установили, что горели вещи и мебель на третьем этаже здания

Как передает RegioNews, об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Так, из-за сильного задымления, спасатели вывели на свежий воздух 35 человек, среди которых 5 детей. В результате происшествия никто не пострадал.

В 02:33 спасатели локализовали возгорание, а в 02:49 – полностью ликвидировали и провели разбор и промывку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Причина пожара устанавливается. По факту произошедшего соответствующими органам ведется расследование.

Ранее сообщалось, что на Луганщине в пожаре сгорело почти 20 га сухой травы.

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