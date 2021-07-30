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30 июля 2021, 12:01 157

Нацполиция вскрыла "схему" присвоения средств на ликвидации государственных шахт

30 июля 2021, 12:01 157
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Фото: Нацполиция
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Нацполиция разоблачила незаконную "схему" присвоения средств на ликвидации и реструктуризации нерабочих государственных шахт

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Организовали сделку должностные лица государственного профильного предприятия и коммерческих структур", - говорится в сообщении.

Средства из бюджета выделялись на ликвидацию, реструктуризацию государственных шахт, эксплуатация которых приостановлена. Работы выполняли "свои" общества. При этом цены на товары и оказываемые услуги были завышены, а подрядные организации получили оплату за работы, которые фактически не выполнялись.

На проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт было перечислено более 160 миллионов гривен. Чтобы легализовать полученные избыточные средства, подозреваемые перечисляли их на счета подконтрольных фиктивных фирм.

Следователи и оперативники провели санкционированные обыски на территории Киева, Волынской, Львовской и Донецкой областей. Следствие продолжается. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Напомним, ранее СБУ раскрыла масштабную схему продажи младенцев за границу.

Нацполиция деньги шахта ремонт бюджет

 
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