Во Львове задержали трех молодых людей: стреляли в парке в собак

Правоохранители Львова задержали трех молодых людей, которые устроили стрельбу в Сыховском парке города. По словам задержанного, он таким образом, "отстреливался от собак"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в областном управлении полиции Львовщины.

Так, стало известно, что этой ночью очевидцы сообщили в полицию о стрельбе в Сыховском парке на ул. Хоткевича. Правоохранители, прибывшие на место вызова, обнаружили трех человек, которые были на территории парка.

Ими оказались местные молодые мужчины, а именно один 20-летний и двое 21-летних. У старшего во время поверхностной проверки обнаружили предмет похожий на пистолет", - говорится в сообщении.

Задержанный подтвердил, что произвел из него несколько выстрелов холостыми патронами. Свое поведение объяснил тем, что "отстреливался от собак".

Неподалеку правоохранители обнаружили отстрелянные гильзы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, 25 июля в Киеве возле метро произошла драка со стрельбой, пострадал человек.