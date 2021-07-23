В столице возле МИДа паслись козы
В Киеве на Михайловской площади заметили двух коз, которые гуляли на лужайке возле здания Министерства иностранных дел
Как пишет RegioNews, об этом сообщил в Facebook член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль.
Политик, опубликовавший фото коз возле МИД, заметил, что животных "надо отлить в бронзе".
Этих овец надо отлить в бронзе)Posted by Vasyl Gorbal on Friday, July 23, 2021
Напомним, недавно в Киеве в такси нашли змею.
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