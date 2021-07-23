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23 июля 2021, 15:37 3

В столице возле МИДа паслись козы

23 июля 2021, 15:37 3
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Фото из открытых источников
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В Киеве на Михайловской площади заметили двух коз, которые гуляли на лужайке возле здания Министерства иностранных дел

Как пишет RegioNews, об этом сообщил в Facebook член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль.

Политик, опубликовавший фото коз возле МИД, заметил, что животных "надо отлить в бронзе".

Этих овец надо отлить в бронзе)

Posted by Vasyl Gorbal on Friday, July 23, 2021

Напомним, недавно в Киеве в такси нашли змею.

Украина Киев МИД животные Столица

 
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