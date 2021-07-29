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29 июля 2021, 16:12 14

Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест

29 июля 2021, 16:12 14
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Временно исполняющего обязанности главы Нацагентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), его заместителя и начальника управления отстранили от должностей.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Государственного бюро расследований

Как отмечают в пресс-службе Госбюро расследований, их подозревают в присвоении более 400 тысяч долларов.

В пресс-службе добавили, что суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что ГБР вместе с СБУ разоблачили злоупотребления в руководстве АРМА. По данным следствия, в течение августа-декабря 2020 года временный и. о. председателя, его заместитель и начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

В ГБР отмечают, что они на основании поддельных судебных решений перевели деньги на банковский счет, после чего распределяли между собой.

На данный момент шестерым фигурантам сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом со злоупотреблением служебным положением, по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

суд ГБР СБУ СИЗО АРМА

 
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