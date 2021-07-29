Инспектор налоговой Киевщины помог предпринимателю "сэкономить" 42 миллиона на налогах и попался

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Госбюро расследований сообщило о подозрении бывшему инспектору налоговой Киевской области в содействии уклонению от уплаты налогов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В результате чего государству был задан ущерб на сумму более 42 млн гривен.

Отмечается, что инспектор проводил проверку уплаты налогов гражданином Украины, который занимался строительством и сбытом недвижимости и "не увидел", что предприниматель уплачивал налоги как ФЛП(5%), хотя должен был бы 18% и не отразил в акте налоговой проверки, полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму свыше 292 млн гривен.

"Это привело к неначисление в государственный бюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Бывший чиновник органов доходов и сборов подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование в отношении застройщика продолжается.

Напомним, что в марте нардепу Мялику сообщили о подозрении. Он не заплатил почти 100 млн гривен налогов