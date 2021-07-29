11:42  29 июля
В МОЗ назвали условие отмены масочного режима
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
08:11  29 июля
Обстрелы из минометов и гранатометов: на Донбассе зафиксировали 13 нарушений со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 14:34 321

Инспектор налоговой Киевщины помог предпринимателю "сэкономить" 42 миллиона на налогах и попался

29 июля 2021, 14:34 321
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Госбюро расследований сообщило о подозрении бывшему инспектору налоговой Киевской области в содействии уклонению от уплаты налогов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В результате чего государству был задан ущерб на сумму более 42 млн гривен.

Отмечается, что инспектор проводил проверку уплаты налогов гражданином Украины, который занимался строительством и сбытом недвижимости и "не увидел", что предприниматель уплачивал налоги как ФЛП(5%), хотя должен был бы 18% и не отразил в акте налоговой проверки, полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму свыше 292 млн гривен.

"Это привело к неначисление в государственный бюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Бывший чиновник органов доходов и сборов подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование в отношении застройщика продолжается.

Напомним, что в марте нардепу Мялику сообщили о подозрении. Он не заплатил почти 100 млн гривен налогов

ГБР доходы бюджет проверки налоги

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram