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29 июля 2021, 17:18 7

ГБР арестовала десятки объектов недвижимости Федерации профсоюзов, которые планировали продать

29 июля 2021, 17:18 7
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Фото из открытых источников
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Следователи Государственного бюро расследований арестовали 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов и ее акционерных обществ, а именно гостиничных комплексов и пристроек к ним, которые чиновники планировали продать в ближайшее время.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР

По версии следствия с 1992 года и до сих пор служебные лица ЧАО "Укрпрофздравница" и ЧАО "Укрпрофтур" способствовали незаконной продаже курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, которые находились на балансе их ведомств.

Отмечается, что следователи провели очередные обыски в офисных помещениях, где хранились документы Федерации профессиональных союзов Украины, ЧАО "Укрпрофздравница" и ЧАО "Укрпрофтур", а также по местам проживания руководства Федерации.

Во время обысков изъяты вещи, документы и средства, подтверждающие противоправные действия должностных лиц.

Предварительная квалификация совершенных уголовных правонарушений:

- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

- злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины);

- служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ДФС сообщила об аресте корпоративных прав компаний, связанных с Медведчуком

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