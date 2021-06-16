СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды под видом "гуманитарки"

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему нелегального импорта брендовых вещей под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от агрессии России

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники наладили схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, из-за которой государство ежемесячно недополучало десятки миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему жители Харьковской и Ровенской областей. Для создания видимости международной гуманитарной помощи злоумышленники зарегистрировали в странах Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько благотворительных организаций-получателей", - говорится в сообщении.

При завозе товара в Украину они открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда и лекарственные средства.

После этого заполняли автомобили "хламом", чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, и снова опломбировали транспорт.

В СБУ сообщили, что провели 20 одновременных обысков в офисах и на складах благотворительных организаций, во время которых изъяли более 30 тонн товаров, оригиналы таможенных документов, печати и оборудование для изготовления поддельных таможенных пломб.

Напомним, ранее на Волынской таможне заблокировали контрабанду сигарет на 600 тыс. долл.