08:54  16 июня
В Украине больше тысячи новых случаев COVID за сутки
10:40  16 июня
На пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса
08:11  16 июня
На Донбассе за сутки зафиксировали шесть нарушений: потерь из-за обстрелов нет
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 13:19 601

СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды под видом "гуманитарки"

16 июня 2021, 13:19 601
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему нелегального импорта брендовых вещей под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от агрессии России

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники наладили схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, из-за которой государство ежемесячно недополучало десятки миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему жители Харьковской и Ровенской областей. Для создания видимости международной гуманитарной помощи злоумышленники зарегистрировали в странах Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько благотворительных организаций-получателей", - говорится в сообщении.

При завозе товара в Украину они открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда и лекарственные средства.

После этого заполняли автомобили "хламом", чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, и снова опломбировали транспорт.

В СБУ сообщили, что провели 20 одновременных обысков в офисах и на складах благотворительных организаций, во время которых изъяли более 30 тонн товаров, оригиналы таможенных документов, печати и оборудование для изготовления поддельных таможенных пломб.

Напомним, ранее на Волынской таможне заблокировали контрабанду сигарет на 600 тыс. долл.

СБУ таможня контрабанда уголовное дело Схемы

На Волынской таможне заблокировали контрабанду сигарет на 600 тыс. долл
16 июня 2021, 12:02
Чиновники Киевской таможни организовали масштабную схему вымогательства взяток - СБУ
15 июня 2021, 18:39
В Кировоградской области СБУ проводит антитеррористические учения
15 июня 2021, 16:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua