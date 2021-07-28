На Ровенщине автобус с паломниками попал в ДТП, есть пострадавший

Фото: ГСЧС

В ночь на среду, 28 июля, на трассе "Киев-Чоп" возле села Синева Гощанской общины Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, который перевозил паломников

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям", пишет RegioNews.

После того, как на трассе столкнулись грузовой фургон "Mercedes-Benz Sprinter" и автобус нерегулярных перевозок "Львов-Киев", на место происшествия выехали спасатели из поселка городского типа Гоща.

Приехав, спасатели обнаружили перевернутый на бок грузовой фургон. Чтобы не допустить возгорания пожарные сразу отключили питание на клеммах аккумуляторных батарей в транспортном средстве.

В результате аварии пострадал водитель фургона. 56 паломников и два водителя, которые находились в автобусе, не пострадали.

Все обстоятельства произошедшей аварии предстоит установить сотрудникам полиции.

Напомним, недавно на Ровенщине грузовик разбил машину.