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28 июля 2021, 19:42 801

Появились новые детали падения спортивного самолета на Коломыйщине

28 июля 2021, 19:42 801
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Фото: Нацполиция
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На борту спортивного самолета, который упал на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района, находились трое пассажиров-иностранцев. Все они вместе с пилотом самолета погибли в авиакатастрофе

Как передает RegioNews, детали сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Также, по данным правоохранителей, на момент падения самолета в доме находились женщина и двое детей, которые услышали неизвестный шум и вовремя выбежали на улицу. Они не пострадали.

За информацией Объединенной еврейской общины Украины, иностранцами, погибшими в катастрофе, были евреи хасиды. Они были гражданами США.

Как стало известно Объединенной еврейской общине Украины, в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район", - сообщают в общине.

Кроме того, как сообщает местное издание KURS, пилотом самолета оказался профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома в Коломые Игорь Табанюк.

Правоохранители по факту падения самолета начали уголовное производство. Предварительная квалификация происшествия - нарушение правил воздушных полетов.

Напомним, в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) днем 28 июля легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. В доме после падения самолета начался пожар.

полиция самолет спасатели авария Ивано-Франковская область

 
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