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29 июля 2021, 12:01 3304

В Днепре на ребенка упал нож и пробил ему череп

29 июля 2021, 12:01 3304
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Фото: из открытых источников
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В Днепре 5-летний мальчик случайно получил травму на кухне. На него со шкафа упал нож, при этом пробив ребенку кости черепа

Как передает RegioNews, об этом изданию "Наше Місто" рассказал генеральный директор Днепропетровской детской областной клинической больницы Алексей Власов.

Ребенок поступил в больницу 28 июля. Пока семья находилась на кухне, нож упал со стола и вонзился в голову мальчику. Врачи скорой доставили малыша в больницу.

Повреждены кости черепа. Наши нейрохирурги убрали инородное тело - остаток ножа. Сейчас состояние ребенка стабильное, неврологического дефицита нет. В правоохранительные органы сообщили", - рассказал Власов.

Отмечается, что сейчас состояние ребенка стабильное.

Напомним, на днях на Полтавщине ребенок сильно травмировался на батуте.

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