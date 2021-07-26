На Луганщине задержали пенсионерку, которую подозревают в работе на боевиков "ЛНР"

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Правоохранители Луганской области задержали женщину, которую подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям

Как передает ReigoNews, об этом сообщает пресс-центр МВД.

Так, на стационарном блокпосту во время проверки документов гвардейцы ограничили передвижение гражданки 1960 года рождения, уроженки одного из райцентров Луганщины.

Проверка с помощью базы данных подтвердила, что женщина подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 61-летняя гражданка задержана и доставлена в местный отдел полиции. Ей инкриминируют совершение преступления: создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины на Харьковщине задержала бывшего депутата так называемых "ЛНР/ДНР".